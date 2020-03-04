الحكومة اليمنية تدعو الكونغرس الأمريكي لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"

اليمن / الخليج 365

دعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الكونغرس الأمريكي إلى تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "ندعو البرلمان الأمريكي إلى تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية باعتبارها أحد أخطر أذرع إيران في المنطقة".

وأضاف أن الحوثيين قاموا "بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين واستهداف لدول الجوار وعملت على زراعة ونشر الألغام البحرية وإطلاق الزوارق المفخخة لتهديد خطوط الملاحة الدولية".

وأكد الإرياني على محورية الدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية في "تحجيم الطموحات التوسعية لإيران في الشرق الأوسط، ولجم ميليشياتها الطائفية والحد من مخاطرها الإرهابية".

وشدد على أهمية مواصلة الضغط الأمريكي السياسي والاقتصادي على نظام طهران للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

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ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي حول تصريحات الوزير اليمني، غير أن الجماعة سبق أن نفت أي صلة لها بالإرهاب.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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