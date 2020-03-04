أنباء عن إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية أفاد تقرير إخباري إيراني اليوم الأربعاء بإصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بفيروس “كورونا” المتحور الجديد “كوفيد-19”. ونقل موقع إيراني عن مصدر وصفه بالمطلع، أنه كان تم نقل رحماني في البداية إلى مستشفى الإمام الخميني بطهران، ولكن جرى لاحقا نقله إلى مستشفى آخر. وهذا هو أول وزير بالحكومة الإيرانية يتم الكشف عن إصابته بالفيروس.

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