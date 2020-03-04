اخبار الخليج

القبض على المتورطين بالمشاجرة الجماعية في طريق عام جنوب الرياض

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتورطين بالمشاجرة الجماعية في طريق عام جنوب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

Advertisements

وأشار متحدث شرطة الرياض إلى أنه قد تبين أن المشاجرة جاءت نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، ويجري متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على المتورطين بالمشاجرة الجماعية في طريق عام جنوب الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا