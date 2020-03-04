الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - روسيا تركيا لا تفي بشروط اتفاق إدلب في سوريا اتهمت روسيا تركيا يوم الأربعاء بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية وبمساعدة المتشددين بدلا من ذلك. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن التحصينات ”الإرهابية“ اندمجت مع مواقع المراقبة التركية في إدلب، مما أدى إلى هجمات يومية على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

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