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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "داسيا" تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت أخيرا ماركة سيارات "داسيا" الرومانية عن أول طراز كهربائي من صنعها، وهو طراز Spring الذي كان مقررا طرحه للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض جنيف قبل إلغائه.
ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية لطراز Spring الجديد كليا، الذي ذكر أن تصميمه بدا مستوحى من تصميم طراز رينو City K-ZE الذي طرح في الصين العام الماضي.
وتعد ماركة "داسيا"، أكبر مصنع للسيارات في رومانيا، وتُعَد واحدة من ماركات السيارات التابعة لشركة "رينو" الفرنسية.
ويعمل طراز Spring الكهربائي من داسيا بمحرك قادر على السير لمسافة تصل إلى 124 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.
وسيطرح رسميا للبيع بداية من عام 2021 المقبل بعدد محدد من الأسواق الأوروبية.
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