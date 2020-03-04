شركة "تايميكس" تطلق ساعتها الذكية Ironman R300 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "تايميكس" Timexساعتها الذكية Ironman R300 الجديدة، التي تمتاز بتتبع الأنشطة البدنية ومزودة بنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وبطارية تمتد حتى 25 يوما.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية Ironman R300 الجديدة تمتاز أيضا بمقاومة الماء حتى عمق 30 مترا مع تجهيزها بشاشة لمسية Always-On، وينصب اهتمام الساعة الذكية بوضوح على تتبع أنشطة اللياقة البدنية.

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كما أنها تقوم على مدار الساعة بجمع البيانات بدءا من عدد الخطوات مرورا بالمسافة المقطوعة والسعرات الحرارية المستهلكة وصولا إلى مراقبة النوم، علاوة على أنها تقوم بقياس معدل نبضات القلب بانتظام، وبفضل نظام GPS لا يلزم وجود هاتف ذكي أثناء التدريبات الرياضية.

ومن أهم مزايا الساعة الذكية الجديدة انخفاض تكلفتها؛ حيث تتوفر الساعة Ironman R300 GPS على موقع الشركة الأمريكية باللون الفضي والرمادي والأسود نظير 120 دولارا.

ولكي يتمكن المستخدم من استعمال جميع مزايا الساعة فإنه يتعين عليه تنزيل التطبيق Timex Smart المجاني والمتوفر لأجهزة أبل الجوالة وهواتف أندرويد.