فيليبس تطلق شاشتها 243B1 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة فيليبس الشاشة 243B1 الجديدة بسعر يبلغ 299 يورو.



وأوضحت الشركة الهولندية أن شاشتها 243B1 الجديدة تتميز من خلال التجهيز بمستشعر القرب “PowerSensor”، الذي يعمل على تقليل السطوع أوتوماتيكيا بشكل كبير من أجل توفير الطاقة لما يصل إلى 80%.

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ويوجد أيضا مستشعر للضوء المحيط يقوم أوتوماتيكيا بضبط سطوع اللوحة تبعا للبيئة المحيطة، في حين يأتي الجسم مصنوعا إلى حد كبير من مواد معاد تدويرها.

وتم تجهيز شاشة فيليبس بلوحة IPS قياس 23.8 بوصة تعمل بسرعة 75 هرتز وبدقة وضوح 1920×1080 بكسل وبكثافة بكسل تبلغ 93 نقطة في البوصة بالإضافة إلى الإضاءة الخلفية W-LED، والتي تحقق سطوعا قدره 250 قنديلة/متر مربع.

وأشارت فيليبس إلى أن الشاشة 243B1 الجديدة حاصلة على شهادات EnergyStar 8.0 وEPEATوRoHS وTCO.