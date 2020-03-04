شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسحلة المصرية الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت الاثنين، بالإعدام شنقاً للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين من تنظيم «بيت المقدس»، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

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