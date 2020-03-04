تقنين بيع ورق التواليت في محلات أستراليا بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت أكبر سلسلة سوبرماركت في أستراليا تقنين مبيعاتها من ورق التواليت بعد نقص في المخزون تسبب فيه الخوف من فيروس كورونا المستجد.

وفي العديد من الدول، تهافت المستهلكون على شراء هذا المنتج تحسبا لأي نقص محتمل في الامدادات.

وقالت سلسلة «وولوورث» إنها ستفرض حدا يتمثل في أربع علب من ورق التواليت للشخص الواحد «لضمان حصول عدد أكبر من الزبائن على هذا المنتج».

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ذلك الإجراء سيسهم في تعزيز مستويات المخزون في الوقت الذي سيزيد فيه الموردون الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الأعلى من المعتاد. وخلال الأيام الأخيرة، كانت بعض المنتجات في متاجر السوبرماركت الأسترالية عرضة لـ «غارات» من السكان. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي رفوفاً خالية من منتجات مثل ورق التواليت والمعكرونة والطعام المعلب.

كذلك، حصل نقص في الأقنعة ومعقمات الأيدي جراء مخاوف متعلقة بتفشي فيروس (كوفيد-19).

وسجلت أستراليا 41 حالة مؤكدة ووفاة واحدة لرجل كان على متن سفينة (دايموند برنسيس).