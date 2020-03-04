شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ زايد أسطورة الإبداع» فيلم وثائقي روسي ضمن فعالية «يوم الإمارات» بموسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة سكولكوفو للابتكارات والاختراعات في العاصمة الروسية موسكو، فعالية خاصة للاحتفال بيوم دولة الإمارات تضمنت عرض الفيلم الوثائقي الروسي «الشيخ زايد أسطورة الإبداع»، والذي يحكي عن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» خلال فترة توليه قيادة الدولة. وسلط الفيلم الضوء على حياة مؤسس الدولة كواحد من أكثر الزعماء السياسيين حكمة في العصر الحالي، وكيف استطاع بحكمته إنشاء دولة متقدمة ومزدهرة أصبحت تضاهي الدول الكبرى في وقت قصير.

حضر الفعالية، معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وخليفة الهاجري مستشار شركة مبادلة للاستثمار، وأليكسي جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وأركادي دفوركوفيتش رئيس مؤسسة سكولكوفو للابتكار.

وأقيمت على هامش الفعالية ندوة وحلقة نقاش تحت عنوان «تقنيات التفاعل.. الابتكار كوسيلة للتعاون بين دولة الإمارات وروسيا»، بمشاركة ممثلي الشركات والهيئات الحكومية في البلدين والتي كرست أيضاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كما تم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية التي تحكي تاريخ وحضارة الإمارات.

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