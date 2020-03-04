«أمازون» تطلب من الموظفين الحيطة بعد إصابة أحدهم بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة أمازون إن فحص أحد موظفيها العاملين في أحد فروع الشركة في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، كشف عن إصابته بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت «سي إن بي سي» عن مصدر في الشركة قوله «نحن نقدم الدعم المطلوب لموظفنا في الحجر الصحي، وهو من العاملين في مكتب خدمات البرازيل في مقر مكتب الشركة في سياتل».

وقد أطلعت أمازون موظفيها على الحالة عبر مذكرة جاء فيها: «غادر الموظف العمل يوم الثلاثاء إثر شعوره بالتعب ولم يدخل مكاتب الشركة منذ ذلك الوقت. وقد أخبرنا الموظفين الذين كانوا على تماس مباشر معه. وليس هناك خطر من احتمال نقل العدوى للموظفين الذين لم يكونوا على تماس مباشر معه».

وطلبت الشركة من موظفيها الذين يعانون أي أعراض البقاء في بيوتهم.

يذكر أن ولاية واشنطن سجلت أعلى عدد من الإصابات بفيروس كوفيد19 داخل الولايات المتحدة بـ 27 حالة مؤكدة.