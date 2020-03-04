شكرا لقرائتكم خبر عن لص «يصطاد» قلادة ذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقطت كاميرات المراقبة مقطعاً لسارق فيما كان «يصطاد» عقداً ذهبياً من تصميم «فيرساتشي» بصنارة من متجر أسترالي.
وذكرت الشرطة المحلية الأربعاء، أن اللص حطّم نافذة المتجر في وسط الحي التجاري في ملبورن قبل استخدام صنارة صيد لسرقة عقد من تصميم «فيرساتشي». لكن استغرق «الصياد» حوالي ثلاث ساعات للإمساك بصيده الثمين.
وبعد فشل محاولاته الأولى بصنارة صغيرة، قرر الرجل استخدام صنارة أكبر، وفي النهاية تمكن من الحصول على العقد الذهبي البالغ سعره 700 دولار من رقبة تمثال العرض.
وقال المسؤول في شرطة فيكتوريا بيد ويتي، «من الجريء للغاية أن يحضر أحدهم بصنارة صيد في منتصف الليل» للسرقة. وقد نشرت الشرطة مقطع الفيديو في محاولتها للقبض على السارق.
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