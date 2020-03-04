روسيا تتهم تركيا بدعم الإرهابيين في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت روسيا تركيا بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية وبمساعدة الإرهابيين بدلاً من ذلك.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله: إن التحصينات «الإرهابية» اندمجت مع مواقع المراقبة التركية في إدلب، مما أدى إلى هجمات يومية على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وأكد المتحدث الروسي على أن تركيا حشدت قوات مساوية لفرقة ميكانيكية، منتهكة القانون الدولي.

وجاء الاتهام الروسي عشية اجتماع في موسكو بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن يحاول الزعيمان خفض التوتر الذي دفع تركيا وروسيا للاقتراب بشكل خطير من المواجهة العسكرية المباشرة.