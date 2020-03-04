«حمّام الذهب».. حكايات التسامح الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

تعد رواية «حمّام الذهب»، للتونسي محمد عيسى المؤدب الصادرة عام 2019، عن «دار مسعى للنشر والتوزيع» في البحرين، التي كانت قد دخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2020، المعروفة باسم «جائزة بوكر العربية» من الأعمال التي تحكي عن المكان والأساطير والخرافات التي نسجت حوله، فزادت من غرائبيته، فالعمل يتحدث بشكل أساسي عن مدينة تونس العاصمة، حيث حمام الذهب، وخرافة الجن الأحمر الذي يخطف الصبايا، ولئن كانت القصة من المحكيات الشعبية التونسية إلا أن الكاتب نجح في رفعها وتطويرها عبر فصاحة وبراعة سردية، ويأخذنا الكاتب بتفاصيل شديدة الإثارة والمتعة إلى حياة الأقليات التي تقطن تونس لنستمع إلى حكاياتهم العجيبة، ونتسكع في حواريهم الغريبة حيث يرصد العمل تفاصيل إقامتهم في الأحياء السكنية التي رسخت في الذاكرة الشعبية التونسية مثل: «الحلفاوين»، و«باب سويقة»، و«البلاد العربي»، و«حي الحارة»، تلك الأماكن التي تسكنها الحكايات.

Advertisements

ولقد استطاع الكاتب أن يمرر ثقل تلك العوالم عبر أسلوبية مختلفة وصناعة حبكة مشوقة، وسردية مزجت بين ما هو واقعي وأسطوري، وقد أفلح عبر تلك التقنيات السردية في صنع عوالم جمالية ساحرة، فضلًا عن أن الرواية تغوص عميقاً في التاريخ التونسي لتلتقط تفاصيله غير المدونة التي تناقلتها الأجيال عبر ذاكرة شفوية، ليعيد إلى الذاكرة أحداثاً من الماضي، وشخصيات تونسية، ويضع القارئ أمام سيل من الأسئلة متعلقة بمصير تلك الأحداث والشخصيات التي خاضت مآسي التهجير والحروب وعرفت الخوف وتحطم الآمال.

الرواية وجدت صدىً كبيراً في المواقع القرائية المتخصصة، خاصة أن غالبية قراء الروايات يفضلون الأعمال التي توظف فيها الأسطورة والخرافة، وتقدم إحدى القارئات التونسيات إضاءة حول العمل وأجوائه، فتقول: «حمّام الذهب أو بلاّع الصبايا، هي أسطورة تداولتها الأجيال، وقد نبش الكاتب في تاريخ حمّام الذهب وأشهر الحكايات التي رُويت عنه في تاريخ اليهود التونسيين، لكن الكاتب نجح في إضافة جاذبية على العمل عبر اللغة السردية الساحرة، التي خلقت نوعاً من الإثارة، ونجح في إعادة الجميع إلى الوراء حيث تونس المحبة والتسامح بين الأديان والبشر»، ويشير قارئ إلى عبقرية الكاتب في المزج بين نوعين من السرد الإبداعي، ويقول: «أفلح المؤلف كثيراً في خلق رواية تاريخية حفلت بالكثير من الوقائع، وأسطورية محتشدة بالخيال في ذات الوقت، فضلًا عن أن الكاتب أراد من خلال المعنى النهائي للعمل أن ينتصر للعلاقات الإنسانية والحب رغم الاختلاف في المعتقدات».

فيما يتناول قارئ آخر شجاعة الكاتب في اقتحام عوالم ظلت من المسكوت عنها، ولا يتم تناولها إلا همساً، ويقول: «لا أعرف من أين أتى الروائي محمد عيسى المؤدب، بكل هذه الجرأة التي كتب بها روايته في عالم مضطرب بالصراعات الطائفية والاختلافات على مستوى العرق والعقيدة والغليان الذي يجتاح الوطن العربي»، فيما يرى قارئ آخر أن الرواية قد حفلت بالكثير من الأفكار والرؤى المتعلقة بالتراث والواقع والنسيج الاجتماعي التونسي.