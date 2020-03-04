الكتابـة المسرحيـة.. «مقاولـة» تحـت الطلـب

في يومه الثالث بحث الملتقى الفكري لأيام الشارقة المسرحية موضوع «الإبداع والصنعة: الكتابة المسرحية تحت الطلب»، في ندوة أدارها د. حسين الحكم، العميد المساعد في معهد المسرح في الكويت، الذي أشار في بداية الحديث إلى أهمية موضوع الندوة، الذي يركز على الكتابة المسرحية والطلب، الأمر الذي عاناه العمل المسرحي عموماً، في السنوات الأخيرة، كما تطرق في معرض حديثه إلى تأثير آلية الإنتاج وتحكمها في النص في تقاليد العمل المسرحي وأسسه، ما أدى إلى غياب أو محدودية وجود نموذج الكاتب الذي يثير القضايا المهمة.

انطلاقاً من خبرته العملية ككاتب وباحث وأستاذ مسرحي وجه كمال خلادي، من المغرب تساؤلين محوريين يتفرعان عن الموضوع نفسه، وهما: لماذا أكتب؟ وماذا أكتب؟ موضحاً أن قرار مباشرة الكتابة ينطلق من التساؤل الأول، أما التساؤل الثاني فيتعلق بالأفكار التي تشغل مخيلة الكاتب ويريد أن يقتسمها مع الآخرين انطلاقاً من موقعه ككاتب، وقال: «أرى أن الكتابة من شأن الجميع، لكن الكاتب هو شخص مفوض ليكتب باسم الجميع، وعليه لا تزعجني فكرة الكتابة تحت الطلب كموضوع، لكن ما يزعجني أن يتحول الكاتب إلى مقاول بدل أن يكون مقاوماً»، وبناء على هذا التصنيف يقيم خلادي المنتج الإبداعي بين مقاومة يتعلق بها مستقبل الكتابة الحقيقي، أو تتحول تحت الكثير من الأعذار إلى مقاولة، وهنا تخسر رهانها الأساسي، وقدم أخيراً عدداً من التوصيات التي جاءت بناء على النقاش والمداخلات خلال الجلسة، أبرزها ضرورة التعامل مع الكتابة بجدية، فلا نضيع الجهود في نقاش مواضيع ثانوية كالعلاقة الصدامية ما بين المؤلف والمخرج، وضرورة توجيه الأضواء إلى أسئلة الكتابة الحقيقية، وإلى المشروع الكتابي ذاته من صياغة وأفكار يصدرها الكاتب للناس، وأكد أن المدخل إلى هذه الأزمات هو المدخل المعرفي، فالكتابة في الأساس وجهة نظر معرفية حول العالم والأشياء، والمسرح كذلك، ولا يمكن أن تناقش المعرفة بغير المعرفة.

عمل جماعي

Advertisements

بدوره، ركز المؤلف والباحث الأردني هزاع البراري، على تطور الكتابة، وتطور دور المؤلف عبر التاريخ، خاصة الكاتب المسرحي الذي كان يقود الفعل المسرحي إلى حين ظهور المخرج كمتخصص، وبالتالي اتساع المساحة التي حظي بها المخرج والتي نازعه عليها الدراماتورج، والسينوجراف، وبقية عناصر العمل، وحاول من خلال ورقته البحثية تسليط الضوء على تراجع دور الكاتب كمبدع وخلاّق للعمل ليتحول في كثير من الأحيان إلى منفذ لأفكار ورغبات مخرج أو منتج العمل في كثير من الأحيان، موضحاً أن السبب في ذلك هو أن المسرح أصبح عملاً تشاركياً، وهذه التشاركية تؤثر أحياناً في الإبداعية وفي أصالة العمل المسرحي، وعن مهمة الملتقيات الفكرية والمسرحية في إثارة التساؤلات والقضايا الجوهرية، قال: يرتكز دور هذه الندوات على إثارة الأسئلة والمواضيع، لكن ليس بالضرورة أن تكون هناك إجابة آنية ومعالجة مباشرة للأمور في جلسة واحدة، فالمهمة هنا تتركز على رصد التطورات والانحرافات التي تطرأ على الفعل المسرحي، إن كان على الخشبة، أو كنص مسرحي، علها تساعد في تصويب الخلل مع الوقت، وفي نهاية الجلسة قدم توصيات بضرورة وجود مساحات خاصة لكل عنصر من عناصر العمل المسرحي، سواء كان كاتباً، أو مخرجاً، أو سينوجرافاً، أو ممثلاً، وأن يحترم كل منهم هذه المساحات، وأن يكون لتدخل نتيجة وعي وليس بدافع طغيان جهة على أخرى.

حديث مشوق

من جهتها، اعتبرت المؤلفة الكويتية تغريد الداود، أن الحديث عن الكتابة تحت الطلب هو حديث مشوق ومثير للشجون، ولهذا تعمدت أن تكون ورقتها البحثية بعيدة عن التنظير والسرد التاريخي، لتتحدث من منطلق معايشتها الحقيقية، وتجربتها في التعامل مع المخرجين، والمنتجين ككاتبة، مشيرة إلى الفرق الشاسع ما بين النظرية والتطبيق، وبين ما هو مأمول وما هو واقع، لافتة إلى المعايير التي تتحكم اليوم في عمل المؤلف، حيث يطلب ليكتب نصاً معيناً، وسردت الكثير من الأمثلة لذلك، وأيضاً أمثلة على حالات مغايرة تنطوي على الكثير من التناغم الفكري ما بين المؤلف والمخرج الذي يمثل الحالة الصحية للتجربة المسرحية الإبداعية.

وتطرقت الداود في حديثها أيضاً إلى التخوف من سيطرة هذه الآلية الإنتاجية على جيل الشباب الذي سوف يتسيد الساحة قريباً، فتكون الكتابة حسب الطلب ظاهرة، وأوضحت أن صناعة نجوم المسرح في الكويت، وفي كل مكان، ساهمت في خلق هذا النمط بشكل كبير، خاصة أن المنتجين يصرون على وجود هؤلاء النجوم لضمان شباك التذاكر، وهم لا يعملون بالفن في كثير من الأحيان، بل مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يصبح الكاتب مطالباً بتفصيل الدور على النجم.