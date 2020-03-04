شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستضيف مؤتمر أمن المطارات يونيو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستضيف مدينة دبي " مؤتمر أمن المطارات " كأحد الفعاليات الثلاث التي يتم تنظيمها على هامش "معرض المطارات " في دورته العشرين الذي يقام في الفترة من 22 إلى 24 يونيو القادم في مركز دبي التجاري العالمي ، حسبما نشرت وكالة وام .

ومن المتوقع أن يشارك في المعرض - الذي يحظى برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات - 375 شركة عارضة من 94 دولة.. فيما ستكون الأفكار الثاقبة التي تتعلق بالتقنيات الجديدة لأمن المطارات موضع تركيز المؤتمر.

وتستثمر المطارات مليارات الدولارات في تعزيز وتوسيع نظم الأمن والسلامة لضمان إدارة فعالة وخالية من المتاعب على صعيد سلاسة تدفق المسافرين وحركة الشحن المتوقع أن يشهدا نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة.

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وخضع أمن المطارات لتغير تام نتيجة للوتيرة السريعة للتكنولوجيا التي تجلب معها منتجات وخدمات مبتكرة مع الاستعمال الأوسع للذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية وإنترنت الأشياء.

ويمر النظام البيئي للمطارات حاليا بعملية تحول رقمي تهدف إلى ضمان أن تواكب نظم الأمن في تطورها التطور الذي تشهده البيئة الأمنية حيث تسعى المطارات للحصول على منتجات وحلول لتسخير البيانات والأتمتة والربط وذلك للحد من التهديدات الجديدة التي قد تطال الأمن وللوصول إلى فهم وتوقع وتشكيل أفضل لسلوك المسافرين.

وقال اللواء الطيار أحمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي إن التكنولوجيا تلعب دورا أساسيا في ضمان إدارة فعالة للمطار وفي أمن عملياته وتولي دبي أولوية قصوى لتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة لأكثر من سبعة ملايين مسافر يستعملون مطاريها شهريا وتعمل المطارات وشركات الطيران على استكشاف طرق جديدة لتبسيط تجربة السفر الكلية وذلك من خلال اعتماد التكنولوجيات والحلول الذكية ومنها القياسات الحيوية ونقاط التفتيش المؤتمتة في حين تواصل دبي الاستثمار بشكل هائل في نشر أفضل التقنيات والحلول الذكية.

ومن جانبه ذكر دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المنظمة لمعرض المطارات أن أمن المطارات يتطلب أفضل ما توفره التكنولوجيا لجهة السرعة والدقة الأكبر في تحليل البيانات ولجهة الاكتشاف الأسرع للتهديدات والتفتيش الأسرع للمسافرين والأمتعة ويحتاج كل مطار اليوم للاستفادة من أفضل الحلول وتعزيز منهجيات الأمن.

ومن المتوقع وفقا لدراسة أن تصل قيمة سوق أمن المطارات إلى 18.42 مليار دولار بحلول العام 2025 حيث يمثل الأمن أولوية قصوى لأكثر من نصف مطارات العالم وفقا لمسح صادر عن شركة سيتا ومجلس المطارات العالمي ما يمثل أكثر من 225 مطارا تتعامل مجتمعة مع 2.3 مليار مسافر سنويا والأمن أولوية قصوى أيضاً بالنسبة لمطارات الخليج التي من المتوقع أن تستقبل 450 مليون مسافر هذا العام وفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني.