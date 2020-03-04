شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "اليوم العالمى للمشى" بالمدينة المنورة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بالمدينة المنورة غداً فعاليات "اليوم العالمي للمشي" وذلك بممشى الهجرة .

وتهدف الفعالية التي تنظمها صحة المدينة المنورة إلى زيادة ثقافة ممارسة رياضة المشي لدى المجتمع ، حسبما نشرت واس .

ومن جهة اخرى سبق وان اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، خلال العام الحالي 2020، 10 مخططات سكنية خاصة بمساحات مختلفة فى أنحاء متفرقة من المدينة المنورة ، بالإضافة الى مخطط صناعى واحد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بينت الأمانة أن جميع المخططات تقدر مساحتها 1726333 مترا مربعا توفر 1878 قطعة منها 104 قطع صناعية، وتشتمل المخططات السكنية على قطع مُخصصة للمرافق العامة مثل المساجد والمدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمرافق الحكومية، إذ تبلغ المواقع المخصصة للمساجد 16 موقعاً و 19 حديقة و 12 مدرسة للبنين والبنات.

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وتهدف أمانة المنطقة من خلال هذا الاعتماد لتلك للمخططات إلى توفير الأراضي للمواطنين , حيث اعتمدت الأمانة تلك المخططات وفقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية لمخططات تقسيمات الأراضى الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية التي توفر مواقع البنية التحتية وتحقق معايير الخصوصية والأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية.

ووفقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية السعوديه عبر موقعها، اليوم، قال الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، "إن مكونات المجتمع كافة، تمثل نموذجا للبناء والتلاحم والترابط"، مؤكدا خلال تدشينه ملتقى الانتماء واللحمة الوطنية في المدينة المنورة، الذى تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أن اللحمة الوطنية بين شرائح المجتمع جميعها، المغروسة في نفوس أبناء هذا الوطن، تشكلت بفضل النهج الذي كرسته الدولة لدى مواطنيها منذ توحيدها على يد الملك المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف أمير المنطقة، "كلنا رجال الدولة، فالجميع بمن فيهم رجال الدين وطلاب العلم والأدباء والمفكرون والمثقفون ومسؤولو القطاع الحكومي ومنسوبو القطاع الخاص ورجال الأعمال شركاء في التنمية التي تعيشها هذه الدولة.