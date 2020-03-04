شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: حمد بن جاسم يدمر أحد القصور التاريخية فى بريطانيا وسط غضب بريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ديلي ميل، البريطانية، إن رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم يدمر أحد القصور التاريخية في بريطانيا الأمر الذى أثار غضب البريطانيين ضده.

وبحسب الصيحفة فإن، الملياردير القطرى يمضى قدما في إزالة الدرج التاريخي في قصر بلجرافيا المكون من ستة طوابق والذى سوف يتحول إلى أغلى منزل فى المملكة المتحدة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.

وتمكن رئيس الوزراء القطري الأسبق، رغم اعتراض المحافظين، في الحصول على موافقة رسمية على خطط لإزالة درج تاريخي كجزء من التجديدات داخل قصر تاريخي لإنشاء أغلى منزل في المملكة المتحدة.

واشترى الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني قصر فوربس المؤلف من 6 طوابق فى بلجرافيا بوسط لندن مقابل حوالي 150 مليون جنيه إسترليني في عام 2018.

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وقدم رئيس وزراء قطر السابق خططا في العام الماضي لإنشاء منزل عملاق يضم 25 غرفة نوم وسينما ومكتبة وساونا وحمام تركي وجراج للسيارات يضم 32 سيارة.

وبحسب الصحيفة، فان هذه التجديدات ستسفر عن مضاعفة قيمة العقار إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني، لكن حمد بن جاسم الذي تبلغ قيمة ثروته مليار جنيه إسترليني، واجه معارضة بشأن تحريك درج كبير في القصر خلال عملية التجديد.

وبحسب جريدة ديلي ميل كتب المحافظون إلى مجلس وستمنستر مؤكدين أن مثل هذه الخطط ستضر "بالنسيج التاريخي والأهمية التاريخية للمبنى". ومع ذلك تجاهل المسؤولون في لجنة التخطيط توصية المجلس، ووافقوا على التعديلات.