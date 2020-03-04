شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يشهد انطلاق الدورة الـ 9 من منتدى الاتصال الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ الدكتورسلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن التواصل العمومى تواصل له منفعة عامة، تقوم به المجموعات المواطنة، والإدارات، والهيئات العمومية، ويهدف إلى خدمة العموم وتعريفهم بمختلف المستجدات من خدمات حكومية وغيرها، وإشراكهم في حوار التنمية، وتوجيههم لأفضل الممارسات الصحية والتعليمية والأمنية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك في كلمة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى التي ألقاها صباح اليوم أمام حضور حفل انطلاق أعمال الدورة الـ 9 من المنتدى الدولي الاتصال الحكومي وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

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واستهل حاكم الشارقة كلمته بسرد حول عطاء الشارقة الثقافي والذي امتد لما يربو على 40 عاماً، مشيراً إلى إصداره المعنون بحصاد السنين والذي صدر في العام 2010 وكيف أننا اليوم ونحن في العام 2020 وبعد مرور 10 سنوات على ذلك الإصدار نجد أن ما حصدته الشارقة ثقافيًا خلال هذه الفترة فاق ما تم حصاده في الثلاثين سنة الأولى، وأكد أن التواصل العمومي تطور في الشارقة بذات الصورة التي تطور فيها عطاؤها الثقافي.

وحول أهداف التواصل العمومى، قال حاكم الشارقة " إن التواصل العمومي - أو ما يعني الإبلاغ والإعلام العمومي - يهدف إلى خدمة العموم، ولا ينبغى أن يخلط التواصل العمومى "بالتواصل الانتخابي" أو "التواصل السياسي" فهو يهدف إلى أولا إلى إعلام المواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بأعمال المؤسسات العمومية، وثانيا للتعريف والإعلام بالخدمات التي تقدمها السلطات العمومية للمستعملين، وثالثا لدفع الحوار مع المواطنين والمستعملين والمجتمع المدني - الخط المباشر، ورابعا إلى مرافقة السلوك في ميادين الصحة والتعليم والأمن، مشيرا إلى أن المعنيين بالتواصل العمومى هم المواطنون، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام".

كما تطرق حاكم الشارقة فى كلمته لتوضيح ماهية هذا النوع من التواصل قائلا : " يغطي التواصل العمومي، ميداناً واسعاً يندرج فيه تواصل المؤسسات العمومية /كالدوائر والهيئات العمومية/ ولتيسير وتسهيل عملية التواصل العمومي لابد أن نحدد المهن والمهمات، والآلات والوسائل، والمؤسسات ".