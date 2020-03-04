شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمانة مكة تغلق 15 منشأة غذائية بأجياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اغلقت أمانة مكة المكرمة، اليوم 15 منشأة غذائية مخالفة، كما صادرت 885 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأخذ عينات مسحية عشوائية من أيدى العاملين للتأكد من عدم وجود ميكروبات وسلامة الأيدى وذلك خلال حملاتها الرقابية المكثفة التى تقوم بها لجنة مشكلة من الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة العامة لشؤون البلديات، والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ، فى عدد من المواقع ضمن نطاق بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"،أسفرت الحملة التي نظمتها الأمانة خلال الثلاثة الأيام الماضية عن الكشف على 86 عاملا، حيث تبين أن نسبة 40% منهم لاتنطبق عليهم الاشتراطات الصحية.

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وركزت الحملة على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها حيث تأتي هذه الحملة حرصاً من الأمانة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء.

كانت الممكلة العربية السعودية، أعلنت تعليق دخول مواطنى دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة بشكل مؤقت، وقالت بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليًا وعالميًا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظاً على الحالة الصحية لقاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

فقد تقرر - فى ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حالياً فى بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة - تعليق دخول مواطنى دول مجلس التعاون إلى مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم فى المملكة 14 يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوى عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الحج والعمرة (المسار الالكترونى للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.