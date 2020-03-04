شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تنبه من تأثر منطقة جازان بعوالق ترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، من تدنى فى مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، واحد المسارحة، و الحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة فى مثل هذه الحالات خاصة قائدى المركبات على الطرق السريعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير، الباحة والطائف، في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.