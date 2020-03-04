شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 أخرين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 فى إدلب بسوريا.

وتأتى التطورات بعد سلسلة من الهجمات التى شنها الجيش السورى فى الأيام الماضية، إدلت إلى مقتل وإصابة العشرات من جنود الجيش التركى.

يذكر أن القيادة العامة للجيش السوري أعلنت الأحد، إغلاق المجال الجوي أمام رحلات الطائرات والطائرات المسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا وخاصة فوق محافظة إدلب. Advertisements وكان رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، أوليج جورافلوف، قال إن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركى فى سوريا بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب، وأضاف جورافلوف للصحفيين، "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية فى سوريا"​​​.

يشار إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إنه سيوجه الدعوة إلى اجتماع استثنائى الأسبوع الحالى، لوزراء الخارجية الأوروبيين لمعاينة تداعيات الوضع فى إدلب السورية.