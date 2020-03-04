ارتفاع إصابات المتظاهرين في صدامات مع الأمن وسط بغداد إلى 47

بغداد / علي جواد / الخليج 365

ارتفعت إلى 47 حصيلة إصابات المتظاهرين في صدامات مع قوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقال مصدر يعمل في دائرة صحة الرصافة، للأناضول، الأربعاء، إن "حصيلة الاشتباكات في محيط ساحتي التحرير والخلاني مساء الثلاثاء بين المتظاهرين وقوات الأمن ارتفعت إلى 47 إصابة في صفوف المتظاهرين".

وأضاف أن "المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق بسبب انفجار القنابل المسيلة للدموع".

وأبلغ شهود عيان مراسل الخليج 365 بأن "قوات الأمن تقدمت باتجاه المتظاهرين؛ بهدف إبعادهم عن الحاجز الأمني في نفق ساحة التحرير".

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وأوضح الشهود أن "إصابات بعض المتظاهرين كانت مؤذية وتطلب نقلهم على الفور إلى المستشفى".

والثلاثاء، أفاد مصدر طبي للأناضول بأن 5 محتجين أصيبوا بجروح وحالات اختناق إثر اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، حسب كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة "العفو" الحقوقية الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.