وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن إتاحة عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لذوي الخبرة؛ للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى ” محلل أعمال أول ” ، في التخصصات الآتية ” إدارة الأعمال، اقتصاد، نظم المعلومات الإدارية ” .

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحليل البيانات وإعداد التقارير في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، إجادة اللغة الإنجليزية ” .

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــــا .