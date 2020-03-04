شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عمله لمدة 42 عاماً.. رئيس شركة يفاجئ أحد موظفيه بهدية غير متوقعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول لحظة تكريم رئيس شركة لأحد الموظفين من الجنسية الباكستانية بعد عمله لمدة 42 عاماً، حيث أهدى صاحب الشركة للموظف سبيكة ذهبية قدرت قيمتها بنحو 200 ألف ريال.
وأظهر الفيديو رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة وهو يفاجأ الوافد المسن بالهدية التي كانت مُحكمة بأكثر من غطاء، ومكتوب على صندوقها عدد سنوات العمل التي قضاها الموظف بالشركة، فيما عبّر العامل عن سعادته بهذه الهدية.
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