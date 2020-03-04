شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 15 طالباً يحصلون على تقدير امتياز في اختبارات جمعية تحفيظ القرآن بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أسفرت اختبارات الجمعية الخيرية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمكة المكرمة عن نتائج مذهلة في تمكن الطلاب من تحقيق درجات ممتازة في الحفظ والتلاوة. ووفقاً للنتائج فقد حقق 15 طالباً لمعلم واحد في حلقات التحفيظ درجة الامتياز، منهم (١٠) في حفظ كتاب الله كاملاً و(٥) في حفظ نصف القرآن. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. 15 طالباً يحصلون على تقدير امتياز في اختبارات جمعية تحفيظ القرآن بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.