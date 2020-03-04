شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: القبض على 7 سوريين اعتدوا بالضرب على سائق «سطحة» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاجرة حدثت في الرياض، وظهر فيها مجموعة من المقيمين السوريين يعتدون بالضرب على قائد ناقلة سيارات “سطحة”، واتضح أنه من أبناء جلدتهم.

وذكرت مصادر أنه ‏تم تحديد هويات المشاركين في المشاجرة، والقبض على ٧ مقيمين جميعهم من الجنسية السورية، مشيرة إلى أن سبب ‏المشاجرة يعود لوجود خلاف سابق بينهم؛ فيما ضُبِط بحوزة أحدهم سلاح ناري من نوع مسدس غير مرخص.