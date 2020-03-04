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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق لعلاج التهاب الحلق في المنزل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تسبب الفيروسات التهاب الحلق في أغلب الأحيان، ولكن هناك علاجات منزلية بسيطة للتعامل معها، وهي:
1- شرب السوائل
تفيد السوائل في المحافظة على رطوبة الأغشية المخاطية، ويعتبر الماء أفضل هذه السوائل، يليه الشاي، لكن ينبغي ألا يُشرب ساخنا جدا، حتى لا يضر بالأغشية المخاطية، وذلك وفقا لمجلة "أبوتيكن أومشاو".
2- العلكة
تشير المجلة الألمانية إلى أن تناول العلكة والسكاكر تُحفز إفراز اللعاب، وهو ما يعزز من رطوبة الحلق.
3- استنشاق الهواء النقي
يتعين على مَن يبقى في المنزل الحرص على تهويته جيدا للحصول على الهواء النقي، مع العلم أن الهواء الساخن يعمل على تجفيف الأغشية المخاطية، وهو ما يقلل من مقاومة الفيروسات، كما يتعين على المصاب تجنب الجري والرياضات الأخرى واستبدالهما بالمشي.
4- أقراص الاستحلاب
إذا كان الألم قويا للغاية فإن أقراص الاستحلاب قد تهدئ من الألم بتأثيرها في موضع الالتهاب، كما يمكن تناول مسكنات الألم العادية في الحالات الشديدة.
متى تطلب المساعدة الطبية؟
يتعين على المصاب استشارة الطبيب إذا استمر الألم لأكثر من ستة أيام أو صاحب الالتهاب حمى أو مشكلة في التنفس.
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