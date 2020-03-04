طرق لعلاج التهاب الحلق في المنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تسبب الفيروسات التهاب الحلق في أغلب الأحيان، ولكن هناك علاجات منزلية بسيطة للتعامل معها، وهي:



1- ‫شرب السوائل

‫تفيد السوائل في المحافظة على رطوبة الأغشية المخاطية، ويعتبر الماء ‫أفضل هذه السوائل، يليه الشاي، لكن ينبغي ألا يُشرب ساخنا جدا، حتى ‫لا يضر بالأغشية المخاطية، وذلك وفقا لمجلة "أبوتيكن أومشاو".

2- العلكة

تشير المجلة الألمانية إلى أن تناول ‫العلكة والسكاكر تُحفز إفراز اللعاب، وهو ما يعزز من رطوبة الحلق.

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3- ‫استنشاق الهواء النقي

‫يتعين على مَن يبقى في المنزل الحرص على تهويته جيدا للحصول على ‫الهواء النقي، مع العلم أن الهواء الساخن يعمل على تجفيف الأغشية ‫المخاطية، وهو ما يقلل من مقاومة الفيروسات، كما يتعين على المصاب تجنب ‫الجري والرياضات الأخرى واستبدالهما بالمشي.

4- أقراص الاستحلاب

‫إذا كان الألم قويا للغاية فإن أقراص الاستحلاب قد تهدئ من الألم ‫بتأثيرها في موضع الالتهاب، كما يمكن تناول مسكنات الألم العادية ‫في الحالات الشديدة.

متى تطلب المساعدة الطبية؟

‫يتعين على المصاب استشارة الطبيب إذا استمر ‫الألم لأكثر من ستة أيام أو صاحب الالتهاب حمى أو مشكلة في التنفس.