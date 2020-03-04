الإمارات تقدم مساعدات غذائية لـ 84 ألفاً من سكان الساحل الغربي اليمني خلال فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر خلال شهر فبراير الماضي، 5562 سلة غذائية متكاملة بما يعادل 120 طناً من المواد الغذائية، استفاد منها نحو 20 ألف شخص من الأسر غير القادرة، والأيتام وأمهات الشهداء في الساحل الغربي اليمني. يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من جانب دولة الإمارات دعماً للشعب اليمني، وذلك عبر مبادراتها الإغاثية والتنموية والخدمية والاجتماعية في الساحل الغربي والسهل التهامي لتخفيف معاناته وتطبيع حياة أفراده.

وعلى صعيد المساعدات الغذائية أيضاً وزعت «هيئة الهلال الأحمر» شحنة تمور قدرت بـ 103 أطنان ضمن برنامجها الغذائي بالمناطق المحررة وذلك في المديريات المحررة في الساحل الغربي اليمني استفاد منها 64 ألف نسمة.

وفي قطاع التعليم افتتحت هيئة الهلال الأحمر ثلاث مدارس بمديريتي ذوباب، والمخا التابعتين لمحافظة تعز، وجرى افتتاح مدرسة السلام بالغرافي التابعة لمديرية المخا، كذلك مدرسة الحكمة بحسي سالم، إضافة إلى الوحدة بالسيمل التابعة لمديرية ذوباب.

جاء افتتاح هذه المنشآت التعليمية التي تحتضن 1747 طالباً وطالبة، بعد أن قامت الهيئة بترميمها وإعادة صيانتها وتأثيثها وإنارتها بالطاقة الشمسية ومدها بالإذاعات المدرسية الداخلية علاوة على المستلزمات الدراسية ليرتفع عدد المدارس التي تم تأهيلها بمديرية المخا إلى 14 ومديرية ذوباب إلى 9 مدارس.

و في قطاع الصحة والبيئة قدمت العيادات المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر خدماتها العلاجية المجانية للمصابين بحمى الضنك، والملاريا، والكوليرا، وأمراض الجهاز التنفسي بمديريات موزع والوازعية والدريهمي والتحيتا ونجحت في علاج 2964 حالة مرضية مختلفة.

وعلى الصعيد الوقائي نظمت "الهلال الأحمر" بدعم من السلطة المحلية بمديرية الحوك التابعة لمحافظة الحديدة حملة للنظافة الشاملة بمدينة الحوك تم خلالها جمع النفايات المكدسة والمخلفات الملوثة للبيئة والتي تسهم في انتشار البعوض والأمراض والأوبئة.

وفي القطاع الاجتماعي أهدت الهيئة طفلين معاقين كرسيين كهربائيين متحركين من أجل تسهيل حركتهما ومساعدتهما على الوصول إلى المدرسة ومواصلة تعليمهما.

وعبر مواطنون في الساحل الغربي اليمني وشخصيات مجتمعية عن شكرهم وامتنانهم للوقفة الصادقة لدولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في محنته في ظل مسيرة الخير والعطاء التي تركت بصمتها في العالم كله لا في اليمن وحده.