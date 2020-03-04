ميركل تدعو لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا.

وقال مشاركان في اجتماع للمستشارة الألمانية مع زملائها المحافظين من أعضاء البرلمان، لرويترز اليوم الثلاثاء، إنها أبلغتهم بتأييدها لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا حيث تواجه تركيا مع روسيا أزمة آخذة في التفاقم.

وأضاف المصدران، وهما من البرلمان، أن ميركل انتقدت رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في اجتماع رباعي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف خفض التصعيد في سوريا.