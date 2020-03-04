العراق: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت الصحة العراقية، اليوم، عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "العربية".

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، في وقت سابق اليوم، أنه يجري التعامل بنجاح مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى استبعاد خطر احتمال تطور كورونا لوباء.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة، لمتابعة تطورات فيروس كورونا، إنه جار العمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.

لكنه أضاف أن معدلات الوفاة بسبب كورونا، أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا، لافتا إلى أن هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.