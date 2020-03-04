أعلنت الصحة العراقية، اليوم، عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "العربية".
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، في وقت سابق اليوم، أنه يجري التعامل بنجاح مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى استبعاد خطر احتمال تطور كورونا لوباء.
وقال في المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة، لمتابعة تطورات فيروس كورونا، إنه جار العمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.
لكنه أضاف أن معدلات الوفاة بسبب كورونا، أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا، لافتا إلى أن هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.