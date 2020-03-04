دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الكويت تغلق ميناء الدوحة منعًا للاحتكاك مع طواقم سفن قادمة من إيران

أغلقت السلطات الكويتية، ميناء «الدوحة» منعًا للاحتكاك مع طواقم السفن القادمة من إيران، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وقال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إغلاق ميناء الدوحة لتفادي الاحتكاك مع طواقم السفن القادمة من إيران، وذلك لأن أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر؛ لذلك صدر قرار الإغلاق لكون إيران مصنفة ضمن الدول الموبوءة، وفق «رويترز».

وكانت الحكومة الكويتية أصدرت أمس الاثنين، تعميمًا دعت فيه الموظفين إلى البقاء في مكاتبهم وعدم التنقل بين الإدارات المختلفة بسبب فيروس كورونا، وتضمن التعميم الصادر من حكومة الكويت لموظفيها، أنه انطلاقًا من الحرص على صحة الموظفين وسلامتهم في ظل الظروف التي تمرّ بها البلاد وانتشار فيروس كورونا الجديد، فإن أمانة الشؤون الإدارية والمالية تهيب بالموظفين البقاء في مكاتبهم وعدم التنقل بين الإدارات إلا لحاجة العمل القصوى، والالتزام بإرشادات وزارة الصحة المقررة في هذا الشأن، وفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية.

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