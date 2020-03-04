بعيدا عن نتفليكس.. أفضل 5 تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام والتليفزيون

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام والتليفزيون تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام والتليفزيون

ربما تكون مسألة وقت فقط، حتى يتحول العالم كله إلى مشاهدة الأفلام وقنوات التليفزيون، على الشاشات الذكية بديلا عن قنوات الستالايت.

نتفليكس تتصدر حاليا سوق المشاهدة الذكية، لكن المشكلة تكمن في المقابل المادي لخدمة المشاهدة. وكعادة المبرمجين، لجأوا إلى ابتكار تطبيقات موازية تمنح المستخدمين فرصة المشاهدة مجانا. وقدمت البوابة العربية للأخبار التقنية قائمة بأفضل 5 تطبيقات من هذه النوعية لهواتف آيفون وأندرويد.

1- تطبيق Sling TV:

بالإضافة إلى الأفلام المجانية يتيح هذا التطبيق مشاهدة مجموعة من برامج التليفزيون المتنوعة، والألعاب الرياضية والأخبار والبرامج الكوميدية وعروض الأطفال. ويمكنك استخدام التطبيق لاستقبال بث مباشر من حوالي 150 قناة تليفزيونية، منها ESPN، TNT، CNN، HGTV.

ويقدم التطبيق أيضًا أكثر من 100,000 فيلم وعرض تليفزيوني عند الطلب، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الموجهة للأطفال، من شبكات مثل: ديزني ونيكلوديون وكارتون نتوورك.

2- تطبيق Tubi:

يضم مجموعة واسعة من الأفلام الحديثة والرسوم المتحركة، والدراما الكورية، والعروض التلفزيونية البريطانية، بالإضافة إلى إضافة أفلام وعروض جديدة كل يوم جمعة.

يتيح التطبيق نقل شاشة الهاتف إلى شاشة التليفزيون باستخدام Chromecast أو AirPlay، بالإضافة إلى مزامنة حسابك في التطبيق مع أجهزة متعددة، وإمكانية إيقاف مشاهدة الأفلام والعروض التلفزيونية في شاشة الهاتف ومتابعة المشاهدة من شاشة أخرى من مكان الإيقاف نفسه.

شاهد ايضا:-

دراسة تحذر من وسائل التواصل على المراهقين

مقدم من: سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي البنتاغون يعلن أنه لن يدعم أنقرة عسكريا في إدلب أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده لن تقدم دعما عسكريا لتركيا، في عمليتها بمحافظة إدلب السورية. يأتي هذا في وقت يسعى فيه الرئيس التركي، لتفعيل البند الخامس من ميثاق حلف الناتو. سكاي نيوز عربية

خلايا مسلحة لداعش تنشط في محيط بلدة تابعة لديالى أكدت مصادر أمنية كردية في العراق أن خلايا مسلحة لداعش، بدأت تنشط على امتداد الشريط الفاصل بين القوات العراقية وقوات البشمركة، خاصة في محيط بلدة كفري التابعة لمحافظة ديالى. سكاي نيوز عربية

إسرائيل.. استمرار فرز الأصوات في انتخابات الكنيست تستمر في إسرائيل عملية فرز الاصوات، في انتخابات الكنيست الـ23، التي انتهت مساء أمس. ووفق العينية الانتخابية والنتائج الحقيقية من صناديق الاقتراع التي تم فرزها, لم يستطع معسكر اليمين الإسرائيلي بزعامة الليكود. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان دراسة تحذر من وسائل التواصل على المراهقين سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

3- تطبيق Crackle:

أحد أكثر تطبيقات الأفلام المجانية شهرة، طورته شركة سوني، ويتميز بمجموعة مختارة من الأفلام المجانية تشمل فئات: الكوميديا، والدراما، والحركة، والإثارة، بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية، القديمة والجديدة على حد سواء.

يحتوى هذا التطبيق على عدة ميزات فريدة مثل: قناة Spotlight التي تعرض الأفلام الموصى بها من فريق التطبيق، كما تقدم لك ميزة Watch Later إمكانية حفظ قائمة الأفلام والعروض التلفزيونية التي ترغب في مشاهدتها بمجرد توفرها.

4- تطبيق Viki:

مخصص لمحبي السينما الآسيوية، ويقدم لك مجموعة ضخمة من المحتوى الآسيوي من دول مثل: كوريا الجنوبية والصين واليابان، وتشمل: الدراما التلفزيونية والأفلام والعروض التلفزيونية الواقعية، مع توفير ترجمات لأكثر من 200 لغة.

وإحدى الميزات الرائعة للتطبيق هي خاصية الدردشة مع المشاهدين الآخرين أثناء بث البرامج والأفلام، ما يجعلها طريقة فعالة لتكوين الصداقات ومشاركة الاهتمامات، وهو ما تفتقر إليه تطبيقات الأفلام المجانية الأخرى.

5- تطبيق Vudu:

يوفر هذا التطبيق مجموعة متنوعة من العروض التليفزيونية التي تغطي أنواعًا متعددة للمحتوى المرئي، وهو مصمم بواجهة واضحة يسهل التنقل عبرها، كما ينظم العروض التلفزيونية والأفلام في تبويبات وفقًا لنوعها.

يضم التطبيق ميزة رائعة لا توجد في تطبيقات الأفلام المجانية الأخرى، وهي إمكانية تنزيل الأفلام والعروض التلفزيونية على الأجهزة لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال.