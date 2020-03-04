شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. بلدية مدينة العين تطلق 9 منصات جديدة للتسجيل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت بلدية مدينة العين بدولة الإمارات، 9 منصات ذكية ضمن مشروع المنصات الذكية على مستوى قطاعات ومراكز البلدية وذلك ضمن خطة متكاملة لتبنى تقنيات التحول الرقمى فى مجال خدمة المتعاملين وتحسين رحلتهم بما يتماشى مع أهداف حكومة أبوظبى وسعيا للتحول الرقمي الكامل في المستقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قامت البلدية بعدة خطوات للتحول الرقمى للخدمات وذلك من خلال إطلاق منصات التسجيل الذكي في عدد من مراكز خدماتها، ما رفع مؤشر نسبة استخدام الخدمات الرقمية من قبل الجمهور إلى 83% خلال الربع الرابع من العام 2019 .

وتسعى بلدية مدينة العين لتوفير جميع خدماتها من خلال المنصة الذكية الموحدة لبلديات إمارة أبوظبي ليكون بمقدور المتعامل الحصول على جميع خدمات البلدية واختيار الخدمة التي يرغب بها لإنجازها عبر هذه المنصة التي تساعد المتعامل في إنجاز معاملاته بسرعة دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وأسهم توفر الخدمات بشكل رقمي في تقليل زيارة المتعاملين وطلب الخدمات من خلال مراكز الخدمة .. فيما لا تزال المراكز تقدم خدماتها لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والراغبين في الاستفسار أو الحصول على بعض الخدمات.