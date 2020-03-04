شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: لم يتم تسجيل أى إصابة جديدة بكورونا خلال الـ48 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية،اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لليوم الثانى على التوالى، ليستقر إجمالى عدد المصابين عند 56 حالة حتى الآن، وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في المؤتمر الصحفي الثامن لوزارة الصحة الكويتية - إن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، عدا حالتين لسيدتين كويتيتين في العقد السابع من عمرهما، مشيرة إلى أنهما تعانيان من أمراض مزمنة، وتم إيداعهما الرعاية المركزة لإصابتهما بالتهاب رئوي حاد، وحالة إحداهما خطرة.

وأضافت أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

ونوهت المضف إلى أنه تم التعميم بمنع تقديم النرجيلة (الشيشة) في جميع مقاهي الكويت، وكذلك تشديد إجراءات الوقاية والتعقيم بصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل على مستوى محافظات الكويت الست؛ وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، مؤكدة تعاون وتنسيق وزارة الصحة الكويتية، مع الوزارات والأجهزة المعنية في هذا الشأن.

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وأهابت المضف بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية من طبق عليهم الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي، حفاظا على سلامة المجتمع الكويتى، وتجنبا للمساءلة القانونية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن الوزارة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي؛ لتقييم خطورة الأوضاع بمختلف مناطق العالم، والوقوف على آخر مستجدات انتشار الفيروس عالميا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عدم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى استقرار حالة المصابين الـ 56 التى سبق وأن أعلنت عن إصاباتهم، وجميعهم ضمن الكويتيين العائدين من إيران.

