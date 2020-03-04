شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حقوق الإنسان فى البحرين تؤكد على أهمية الحق فى الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية على مواصلة تنفيذ التوجيهات والتعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفى الوقت ذاته تحث المواطنين والمقيمين على إجراء الفحوصات والاختبارات الطبية المختلفة وفقاً للتعليمات والتوجيهات الرسمية حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم وعائلاتهم ومجتمعهم، لكى يستمتع الجميع بصحتهم وبحياتهم بصفة عامة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، المؤسسة دائماً تؤكد على استعدادها لتقديم الآراء والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المختلفة.

وقالت المؤسسة، يعتبر الحق في الصحة من أهم حقوق الإنسان التى حرصت جميع المواثيق والصكوك الدولية على إيلاءه الاهتمام الكبير، نظراً لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان بصفة عامة وبممارساته وأنشطته اليومية بصورة خاصة، وانعكاس ذلك على الحياة ضمن الأسرة والعائلة والمجتمع.

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وقد أولت مملكة البحرين هذا الحق الاهتمام المناسب عبر توفير مختلف الأجهزة والكوادر الطبية المؤهلة، ناهيك عن تقديم العلاجات المناسبة والأدوية الطبية المختلفة.

ويتعين على كل مواطن ومقيم الاستمتاع بنعمة الصحة التي وهبنا الله تعالى إياها، وأن نحافظ عليها بشتى الوسائل حتى تستمر مسيرة حياتنا نحو تحقيق أهدافنا في كافة المجالات كل حسب موقعه. وكما قيل " إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى".

وفي هذا النطاق تتابع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاهتمام الكبير بتثقيف المجتمع ونشر الوعي المتعلق بمرض الكورونا (كوفيد 19)، وتثمن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات احترازية وقائية من قبل الدولة لمكافحة هذا المرض للحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.