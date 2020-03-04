شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض : القبض على وافدين لتورطهم بمشاجرة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، وجارية متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

كان المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، قال خلال الفترة الماضية أنه بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن حيازة أحد الأشخاص لسلاحٍ نارى من نوع رشاش أثناء تواجده بداخل أحد المطاعم بحى الشفاء جنوب العاصمة الرياض بما يخالف الأنظمة ودون اكتراثٍ لخطورة ذلك وتأثيره السلبى على الشعور العام بالأمان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الفرق الأمنية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد هويته والقبض عليه.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المواطن الذى تم القبض عليه بالعقد الخامس من العمر ،وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.