شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات وقائية من كورونا على شاشات المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالتعاون مع وزارة الصحة، مواد توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة فى ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، كثفت تعاونها مع جميع الجهات الحكومية فى التصدى لهذا الفيروس للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين.

وفى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس "كورونا" والتصدى له، قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي غسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربعة مرات يومياً لضمان سلامه قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها - حسب وكالة واس- .

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وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيل عالي، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يومياً.

وأفاد ودعاني أن الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربعة مرات في اليوم وتتم عملياً الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.

واتخذت السعودية أيضا عدة إجراءات لمحاربة "كورونا " من بينها تعليق تأشيرات العمرة والسياحة، كما أكدت وزارة الصحة السعودية حرصها على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، وهذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وأهمها تعليق دخول المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف أو السياحة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية كان قد نفى، ما تردد حول اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.