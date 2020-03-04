شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم يتخلله سحب رعدية فى السعودية وبارد نسبيا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار حيث توقعت أرصاد السعودية أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة، بينما سيكون باردا نسبيا ويتحول إلى معتدل مع تصاعد الأتربة في مملكة البحرين

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون باردا نسبيا ويتحول إلى معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار .

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.

وتحذر الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة.

ارتفاع الموج من قدمين إلى أربعة أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

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درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 30%.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير، الباحة والطائف، في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً على البحر خاصة نهاراً، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية / 25 – 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س الخليج العربي: مضطرب – شديد الإضطراب.

بحر عمان:

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:43 الثاني عند 04:07 الجزر الاول عند الساعة 11:05 الجزر الثاني عند الساعة 23:37 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 22 16 85 40 دبي 23 18 80 30 الشارقة 22 16 85 35 عجمان 23 15 80 35 أم القيوين 24 14 85 40 رأس الخيمة 24 14 85 45 الفجيرة 30 20 80 25 العين 25 16 85 25 ليوا 23 17 85 30 الرويس 22 14 80 40 السلع 22 15 85 45 دلما 23 17 85 45 طنب الكبرى 22 16 80 40 طنب الصغرى 22 16 80 40 أبو موسى 22 16 80 40