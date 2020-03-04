السلطات العراقية تغلق معبرا حدوديا جديدا مع إيران

العراق / علي جواد / الخليج 365

أعلن محافظ واسط جنوبي العراق، الأربعاء، إغلاق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران لمدة 15 يوما، في إطار إجراءات احترازية من فيروس "كورونا".

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في كتاب رسمي موجه إلى هيئة المنافذ الحدودية، اطلعت عليه الخليج 365، إنه "نظرا لظهور وتسجيل حالات اشتباه وإصابات في محافظة واسط تقرر غلق منفذ زرباطية الحدودي لمدة 15 يوما".

وأضاف: "هذا القرار ضمن اجراءات استباقية للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا عبر المسافرين الوافدين والحركة التجارية للحفاظ على صحة وسلامة أبناء المحافظة".

وأوضح المياحي أنه "بخلاف ذلك تتحمل هيئة المنافذ الحدودية المسؤولية الكاملة في تداعيات إبقاء المنفذ مفتوحا".

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 32.

كانت السلطات العراقية أغلقت منافذ معابر برية مع إيران في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد وديالى (شرق).

والأربعاء الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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