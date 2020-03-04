مقاتلات تركية تحيد 9 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 9 إرهابيين من "بي كا كا" في غارات شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر"، أن سلاح الجو التركي حيّد 4 إرهابيين في منطقة أفاشين، و5 في منطقة هاكورك.

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وأكدت أن عملياتها العسكرية في شمال العراق ستستمر إلى حين تحييد آخر إرهابي من "بي كا كا".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.