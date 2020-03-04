«التعليم» تقرر إيقاف نظام البصمة والعودة للسجلات الورقية

صحيفة الخليج الالكترونية قررت وزارة التعليم إيقاف العمل بنظام البصمة “دوامي ” مؤقتاً في مكتب التعليم ” بنين ، وبنات ” والأقسام المرتبطة بها وجميع مدارس البنين والبنات والعودة للسجلات الورقية ، وذلك كإجراء وقائي ضد مرض كورونا . وأكدت الوزارة في تعميم لها تكثيف الإجراءات الإحترازية في المدارس وتوفير كافة المستلزمات والمعقمات الطبية حرصاً على سلامة الجميع . وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أعلنت امس الثلاثاء إيقاف نظام البصمة والعودة للعمل بالسجلات الورقية أيضاً .

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