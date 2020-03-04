إيقاف حملات العمرة الداخلية مؤقتاً للحد من انتشار «كورونا»

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية بشكل مؤقت، كإجراء احترازي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكد الدكتور مشاط، أن هذا الإجراء المؤقت يخضع للتقييم المستمر؛ للحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن متابعة الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لكل التعليمات لحماية المعتمرين، بحسب صحيفة “اليوم”.

يذكر أن المملكة أعلنت قبل أيام إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت كإجراء احترازي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.