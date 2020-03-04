شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يتيح الوضع الداكن لنظامي أندرويد و IOS والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة واتساب أن تطبيقها للتراسل لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس حصل على الوضع الداكن بشكل رسمي، على أن تصل التحديثات المتضمنة هذه الميزة إلى جميع المستخدمين على كلا النظامين في غضون بضعة أيام.

وبحسب “البوابة العربية للتقنية” فإن الشركة تختبر الوضع الداكن منذ عدة شهور حتى الآن، لكن المرحلة التجريبية انتهت مع إعلان الشركة، بحيث من المفترض أن يحصل جميع مستخدمي التطبيق على الميزة قريبًا.

وتعد هذه الميزة الجديدة واحدة من أكثر الميزات طلبًا من قبل مستخدمي الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك، وكان من المستغرب أن وصولها قد استغرق وقتًا طويلًا، وخاصةً أن كلا من جوجل وآبل قد أصدرتا إصدارات جديدة من نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة العام الماضي، والتي جاءت مع الوضع الداكن الكامل.

Advertisements

وصممت ميزة الوضع الداكن في واتساب لتقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، ومنع تلك اللحظات التي يضيء فيها الهاتف الغرفة المظلمة.

وتركز الميزة على قابلية القراءة، لذلك تم اختيار لوحة الألوان بحيث تقلل إجهاد العين إلى الحد الأدنى وتنتقل إلى درجات ألوان أقرب إلى إعدادات النظام الافتراضية على هواتف آيفون وأندرويد، وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام اللون وعناصر التصميم الأخرى للتأكد من إبراز أهم المعلومات.

ويحصل مستخدمو أجهزة آبل على الوضع الداكن عند استعمال نظام التشغيل (iOS 13) فقط، بينما يحصل مستخدمو أندرويد على الميزة في حال استخدام (أندرويد 10) وتعيين المظهر الداكن للنظام، بحيث يتبع تطبيق واتساب المظهر المحدد.

في حين يمكن لمستخدمي (أندرويد 9) والإصدارات السابقة من نظام التشغيل تفعيل الوضع الداكن في واتساب يدويًا من خلال إعدادات التطبيق.

وقال متحدث باسم (واتساب): “وجدنا خلال الاختبار أن الجمع بين اللونين الأسود والأبيض يخلق تباينًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين، وبدلاً من ذلك، ستلاحظ وجود خلفية رمادية داكنة خاصة وألوانًا تقلل من سطوع الشاشة، وتحد من التوهج، وتعمل على تحسين التباين وسهولة القراءة”.