شكرا لقرائتكم خبر عن المرور البحرينى: أكثر من 600 مشاركة فى مسابقة للحد من استخدام الهاتف أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صلاح محمد شهاب مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرورفى مملكة البحرين، تلقي 600 مشاركة ضمن المسابقة التي تم الإعلان عنها مطلع فبراير الماضي، وتشمل أفلاما قصيرة ورسوما متحركة لمختلف الفئات العمرية، وشعارات مرورية توعوية، وتصاميم جرافيكس، في إطار العمل على التوعية للحد من استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة، مثمناً التجاوب المجتمعي مع المسابقة المرورية بما يعزز الهدف الأسمى من إقامتها في تعزيز الشراكة المجتمعية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أوضح مدير الثقافة المرورية أن لجان التحكيم، ستصدر نتائجها ويتم تكريم الفائزين خلال أسبوع المرور المقام في الفترة من 8-12 مارس الجاري، أشار إلى المسابقة التوعوية الإذاعية المباشرة التي ستقيمها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع إذاعة البحرين عبر موجة 93.3 يومياً من الساعة 5-6 مساءً ورصدت فيها جوائز نقدية للفائزين.

في سياق متصل، أكد مدير الثقافة المرورية، تأجيل فعاليات القرية المرورية والتي كان من المزمع إقامتها في مجمع الأفنيوز إلى موعد آخر سيعلن عنه لاحقاً.