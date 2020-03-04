شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تركيا لا تفى بشروط اتفاق إدلب فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت روسيا تركيا، اليوم الأربعاء، بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية وبمساعدة المتشددين بدلا من ذلك.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله، إن التحصينات "الإرهابية" اندمجت مع مواقع المراقبة التركية في إدلب، مما أدى إلى هجمات يومية على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

كانت روسيا، نفت الثلاثاء صحة البيانات الصادرة عن تركيا والدول الغربية بشأن تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية فى منطقة إدلب السورية وقالت إن المعلومات الواردة فيها لا أساس لها.

وقالت روسيا إن قرابة 200 ألف لاجئ موجودون حاليا قرب الحدود السورية التركية بسبب القتال في إدلب لكن عدد من عبروا الحدود من مناطق النزاع إلى تركيا منذ بداية العام لا يتجاوز 35 ألفا.