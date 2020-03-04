شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مطار معيتيقة الدولى الليبى ونقل كل الرحلات إلى مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مطار معيتيقة الدولى الليبى قرر إخلاء المبنى من الموظفين والمسافرين، ونقل كل الرحلات إلى مصراتة اعتبارا من غداً الأربعاء.

وفي سياق منفصل أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن أنباء عن انفجارات في محيط قاعدة معيتيقة الجوية في ليبيا.

وكانت قناة "مباشر قطر"، بثت تقارير أكدت خلاله إنه كعادة جماعة الإخوان الإرهابية الأكل على كل الموائد والتشبث بالحصان الرابح، لذا فقد وجد إخوان ليبيا أنفسهم يخسرون يوما بعد يوم، في ظل ارتباطهم بميليشيات فايز السراج، وتابع التقرير:"أن تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا هداه تفكيره برعاية تركية-قطرية، إلى التنصل من وعوده لمليشيات السراج، والبدء في إزاحته".

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وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية:الخطة الإخوانية تقتضي نشر عناصر تتبع ميليشيات الإخوان داخل العاصمة الليبية، حول عدد من المؤسسات الرئيسية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، ويأتي ذلك ضمن سياق يشي بالسيطرة على طرابلس عبر الميليشيات الإخوانية، وحلفاءهم الممولين من أنقرة والدوحة، هي مناورة إخوانية جديدة تهدف إلى السيطرة على العاصمة، واستبعاد ميليشيات السراج.

وأكد تقرير "مباشر قطر"، إن هذه المعطيات ليست جديدة، فالإخوان يمارسون منذ سنوات كل أنواع الجرائم من اغتيال واختطاف وابتزاز ونهب وسلب وتدمير لمقدرات الدولة، بهدف إفشال كل محاولات التوجه نحو الحل السياسي.

واستكمل التقرير:"وتبقى النهاية مفتوحة لفترة، حيث يراهن إخوان ليبيا على التدخل التركي سريعا لدعمهم في صراعهم من أجل الانفراد بالسيطرة على طرابلس، ومن بعدها التعامل منفردين مع الجيش الوطني الليبي".