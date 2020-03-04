عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رونالدو يوجه الشكر لجمهوره ويطلب قليلا من الخصوصية

الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعا فيها جماهيره أن تمنحه قليلا من الخصوصية، بعد تعرض والدته دولوريس أفيرو لأزمة صحية، احتجزت بسببها في أحد المستشفيات.

Advertisements

نقلت والدة رونالدو إلى المستشفى، إثر أصابتها بسكتة دماغية مفاجئة، قبل أن تستقر حالتها وتعود إلى وعيها، وقال رونالدو: "شكرا لكم على ما تبذلونه في سبيل رسائل الدعم لأمي، هي مستقرة حاليا وتتعافى في المستشفى، أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها، ويرجى التفضل بمنحنا بعضا من الخصوصية خلال تلك الفترة ".

وكان رونالدو قد سافر إلى البرتغال فور علمه بحالة والدته، وذلك قبل يوم واحد فقط من مباراة اليوفي ضد ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.