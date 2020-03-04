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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاشتاج #الإمارات يتصدر تويتر بسبب كورونا
الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجل هاشتاج #الإمارات أعلى الأرقام بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليتصدر قائمة الترند بأكثر من 60 ألف تغريدة، مشيدين بإجراءاتها الوقائية للحفاظ على مواطنيها ولمواجهة فيروس كورونا.
في إطار الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني بدولة الإمارات، جاءت الخطوات الوقائية لضمان سلامة مواطنيها، قررت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، تعطيل جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع.
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