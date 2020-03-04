شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يشيد بجهود وزراء الداخلية الخليجيين بالعمل الأمنى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، بالجهود التي يبذلها وزراء الداخلية بدول المجلس فى إطار العمل الخليجي الأمني المشترك.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، قال الحجرف خلال لقاءه وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، حسب بيان صحفى الثلاثاء، إن تلك الجهود اثمرت الى ما وصلت إليه مجالات التعاون في هذا الجانب من مستوى متقدم يركز على أمن الخليج ويضمن سلامة شعب الخليج والمقيمين فيه ويثبت أنه صمام أمان للمنطقة.

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وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققه التمرين التعبوى الأمني الأخير "أمن الخليج العربي 2" الذى أقيم في دبي بدولة الإمارات وبمشاركة وزارات الداخلية الخليجية وما كشف عنه من جهوزية عالية لدى الأجهزة الأمنية وقدرتها الكبيرة على التصدي لكافة الأخطار ومواجهة الإرهاب وتهديداته.

كما ثمن الحجرف "الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية السعودية في إطار التعامل مع فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية المتوازية مع الإجراءات الوقائية الصحية عبر المنافذ البرية والجوية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين والمتنقلين بين دول المجلس".

من جهته هنأ وزير الداخلية السعودي الامير عبدالعزيز بن سعود الأمين العام بمناسبة توليه منصبه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي منوها بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما بحث مع الأمين العام عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الخليجي.